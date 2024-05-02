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Пожилой приморец ушел из дома в Трудовом и не вернулся

Мужчину ищут с конца апреля.

Источник: Соцсети

В Приморье с конца апреля ищут пожилого мужчину, который ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает ИА PrimaMedia. Ориентировку с приметами пропавшего опубликовали в ТГ-канале (18+) ПСО «Примпоиск».

Так, по имеющимся данным, 72-летний Евгений Сопатенко 27 апреля вышел из дома, расположенного на улице Лермонтова, 37 в поселке Трудовое, и до настоящего времени его местоположение неизвестно.

Рост мужчины 176 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, коротко стриженный, на лице растительность в виде бороды. Мужчина был одет в темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки.

Волонтеры традиционно обратились к приморцам с просьбой сообщить информацию о местонахождении мужчины, в случае, если кто-то владеет такими данными. Телефоны для связи:

8 (423) 238−80−03, 102 или 112 — полиция;
8 902 505 17 56, 8 914 721 22 32 — волонтеры.