Пожилой приморец ушел из дома в Трудовом и не вернулся

В Приморье с конца апреля ищут пожилого мужчину, который ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает ИА PrimaMedia. Ориентировку с приметами пропавшего опубликовали в ТГ-канале (18+) ПСО «Примпоиск».
Так, по имеющимся данным, 72-летний Евгений Сопатенко 27 апреля вышел из дома, расположенного на улице Лермонтова, 37 в поселке Трудовое, и до настоящего времени его местоположение неизвестно.
Рост мужчины 176 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, коротко стриженный, на лице растительность в виде бороды. Мужчина был одет в темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки.
Волонтеры традиционно обратились к приморцам с просьбой сообщить информацию о местонахождении мужчины, в случае, если кто-то владеет такими данными. Телефоны для связи:
8 902 505 17 56, 8 914 721 22 32 — волонтеры.