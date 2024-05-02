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В Башкирии во время домашних родов умер младенец

За первые три месяца 2024 года девять женщин родили детей дома.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как часто жительницы Башкирии решаются на домашние роды. Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на республиканский минздрав, в прошлом году вне стен роддома на свет появились 55 детей. Один случай домашних родов оказался летальным. Ребенок умер сразу после рождения.

В этом году за первые три месяца девять женщин родили дома. Все дети живы, сообщили в ведомстве.

В министерстве не раскрывают причины домашних родов. Поэтому неизвестно, осознанное ли это решение рожать вне больницы или форс-мажор: минздрав такую статистику не ведет.