В Башкирии во время домашних родов умер младенец

Стало известно, как часто жительницы Башкирии решаются на домашние роды. Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на республиканский минздрав, в прошлом году вне стен роддома на свет появились 55 детей. Один случай домашних родов оказался летальным. Ребенок умер сразу после рождения.
В этом году за первые три месяца девять женщин родили дома. Все дети живы, сообщили в ведомстве.
В министерстве не раскрывают причины домашних родов. Поэтому неизвестно, осознанное ли это решение рожать вне больницы или форс-мажор: минздрав такую статистику не ведет.