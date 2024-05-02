В аварии с мотоциклом в Артеме пострадал 19-летний парень

Также установлено, что водитель автомобиля не имел водительских прав и в автошколе не учился. В отношении него сотрудники правоохранительных органов составили два административных протокола: за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.