В аварии с мотоциклом в Артеме пострадал 19-летний парень

Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, полиция проводит проверку.
По сообщениям Госавтоинспекции отдела МВД России, в дежурную часть поступило сообщение о ДТП в районе Дзержинского, 37, с участием автомобиля Honda Civic и мотоцикла Suzuki. На место происшествия прибыла Госавтоинспекция вместе с бригадой скорой медицинской помощи.
Как удалось установить, 23-летний водитель Honda Civic при повороте налево не занял крайнее левое положение и совершил столкновение с мотоциклом Suzuki. В результате аварии 19-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы и был доставлен в больницу.
Также установлено, что водитель автомобиля не имел водительских прав и в автошколе не учился. В отношении него сотрудники правоохранительных органов составили два административных протокола: за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.
По факту происшествия начато административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ. На данный момент транспортное средство доставлено на стоянку временного задержания.