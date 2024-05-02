В Самаре шквалистый ветер 1 мая опрокинул остановку напротив здания городской администрации

На Самару 1 мая 2024 года обрушился шквалистый ветер. Его порывы были настолько сильны, что в центре города опрокинулся остановочный павильон. Инцидент произошел на улице Куйбышева, напротив здания городской администрации. Об этом сообщил тг-канал «Самара с огоньком».
По информации тг-канала «Самара LIFE», в этот же день две иномарки на проспекте Масленникова, 14а, оказались придавлены упавшим деревом.
Сильный ветер не только ломал деревья и переворачивал остановки, но и пугал животных. Недалеко от Софийской набережной была замечена убегающая лошадь самарской конной полиции. Животное неслось по направлению к зданию ГУ МВД по Самарской области.