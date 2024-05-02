Омичка отсудила 200 тысяч рублей у водителя, который сбил её сына

Омская прокуратура приняла участие в рассмотрении судом гражданского дела по иску жительницы Большеуковского района. Она обратилась с просьбой взыскать компенсацию морального вреда с виновника ДТП, в котором пострадал её сын.
В июле прошлого года 66-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva направлялся в Большие Уки по улице Ленина. При повороте он не уступил дорогу мопеду WM50, которым управлял 17-летний омич.
В результате аварии подросток получил многочисленные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. До сих пор он окончательно не восстановился, испытывает боли, появилась хромота.
Суд признал водителя автомобиля виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права в течение двух лет управлять транспортными средствами.
По иску матери пострадавшего суд постановил взыскать с виновника аварии 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако ответчик не согласился с такой суммой, посчитав её завышенной, и попытался оспорить судебное решение. Судебная коллегия оставила решение суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.