Омичка отсудила 200 тысяч рублей у водителя, который сбил её сына

По иску матери пострадавшего суд постановил взыскать с виновника аварии 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако ответчик не согласился с такой суммой, посчитав её завышенной, и попытался оспорить судебное решение. Судебная коллегия оставила решение суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.