В Петербурге еще один ребенок умер после кормления

Восьмимесячная девочка умерла после кормления. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая.
Накануне в пятом часу утра на Комендантский проспект приехала скорая помощь. Медиков вызвала 32-летняя мама, ребенку которой стало плохо. Женщина рассказала, что покормила свою восьмимесячную дочь, после чего у девочки начались колики и рвота. По предварительной информации, малышка захлебнулась рвотными массами.
Тело ребенка направлено в морг для установления точной причины смерти.
Неделю назад новорожденная девочка скончалась после кормления смесью. Трагедия также произошла в Приморском районе.