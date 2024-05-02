В Петербурге еще один ребенок умер после кормления

Накануне в пятом часу утра на Комендантский проспект приехала скорая помощь. Медиков вызвала 32-летняя мама, ребенку которой стало плохо. Женщина рассказала, что покормила свою восьмимесячную дочь, после чего у девочки начались колики и рвота. По предварительной информации, малышка захлебнулась рвотными массами.