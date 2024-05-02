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В Петербурге еще один ребенок умер после кормления

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти ребенка в Приморском районе Петербурга.

Восьмимесячная девочка умерла после кормления. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая.

Накануне в пятом часу утра на Комендантский проспект приехала скорая помощь. Медиков вызвала 32-летняя мама, ребенку которой стало плохо. Женщина рассказала, что покормила свою восьмимесячную дочь, после чего у девочки начались колики и рвота. По предварительной информации, малышка захлебнулась рвотными массами.

Тело ребенка направлено в морг для установления точной причины смерти.

Неделю назад новорожденная девочка скончалась после кормления смесью. Трагедия также произошла в Приморском районе.

несчастный случай
расследование