На Урале проверяют семью, где дети пожаловались на избиения опекунами

«Несовершеннолетние проживают в приемной семье с братьями и сестрами с лета 2021 года. Родители лишены родительских прав. Со слов детей, отношения в семье изменились с 2023 года, они систематически подвергались психическому и физическому воздействию со стороны опекунов», — говорится в сообщении свердловской прокуратуры.