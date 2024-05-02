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На Урале проверяют семью, где дети пожаловались на избиения опекунами

В Екатеринбурге двое детей сбежали из приемной семьи из-за побоев.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку по информации о противоправных действиях опекунов по отношению к детям-сиротам. По имеющимся данным, в апреле 2024 года двое несовершеннолетних детей 12 и 14 лет, проживающих в приемной семье, ушли из дома из-зажестокого обращения опекунов.

«Несовершеннолетние проживают в приемной семье с братьями и сестрами с лета 2021 года. Родители лишены родительских прав. Со слов детей, отношения в семье изменились с 2023 года, они систематически подвергались психическому и физическому воздействию со стороны опекунов», — говорится в сообщении свердловской прокуратуры.

Специалистам ведомства предстоит дать оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Также будет дана правовая оценка деятельности управления социальной политики № 27.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки.