«Это наговор, чтобы сместить меня»: суд Татарстана оставил в СИЗО главу Тукаевского района

— Наш Раис республики знает, какова была ситуация в районе… Удалось навести порядок. Более 7 тысяч га были возвращены в хозяйственный оборот. Все земли, которые планировалось перевести для ИЖС (индивидуального жилищного строительства — ред.), переводы были приостановлены. Много препятствий чинил для таких людей, — продолжил свою речь глава района. — В связи с чем давно уже хотели решить вопрос с отстранением.. Но с поддержкой Раиса республики я отстоял эти вопросы, принимал и исполнял законные решения. Я считаю — это наговор, чтобы сместить меня с этого поста.