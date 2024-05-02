Житель Минска догнал и ударил пенсионера, с которым поругался в магазине

Минчанин догнал и ударил пенсионера, с которым поругался на кассе магазина. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в Партизанском РУВД.
В сообщении сказано, что в одно из учреждений здравоохранения Минска доставили пенсионера. Мужчина сообщил, что пострадал по причине инцидента в магазине. Он отметил, что вне очереди обратился к кассиру, чтобы узнать про наличие товара. Однако это не понравилось мужчине, который оплачивал покупки на кассе, и он начал оскорблять пенсионера.
Для того, чтобы избежать конфликта, пожилой мужчина ушел из магазина. Но мужчина, стоявший на кассе, догнал его и ударил. Сотрудники милиции установили, что нападавшим оказался 39-летний минчанин. Свое поведение он пояснил тем, что был пьян. Было заведено уголовное дело.