Житель Минска догнал и ударил пенсионера, с которым поругался в магазине

В сообщении сказано, что в одно из учреждений здравоохранения Минска доставили пенсионера. Мужчина сообщил, что пострадал по причине инцидента в магазине. Он отметил, что вне очереди обратился к кассиру, чтобы узнать про наличие товара. Однако это не понравилось мужчине, который оплачивал покупки на кассе, и он начал оскорблять пенсионера.