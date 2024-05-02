В Челябинской области пруд вышел из берегов из-за огромной кучи мусора

В селе Смородинка Миасского городского округа из берегов начал выходить пруд. Вода подступила к жилым домам. Спасателям пришлось срочно спасать жителей от потопа.
Талые воды весной текли в пруд со склонов и тащили с собой камыш, траву и сухие ветки.
— Природный мусор сбился в огромный остров, который перекрыл сливные каналы, — объяснили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Вода, не находя выхода, начала быстро наполнять пруд, а затем и подтапливать прилегающие участки.
Спасатели спустились в водоем, собрали камыш и прочий мусор, а затем расчистили трубы сливного канала. Чтобы вытащить «остров» из воды, пришлось загнать в пруд спецтехнику.
После уборки лишняя вода стала утекать по каналам, уровень пруда понизился, и домам больше не грозит затопление.