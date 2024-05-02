Следком устанавливает личность женщины, погибшей на пожаре во Владивостоке

Следственные органы выясняют обстоятельства пожара, который произошел во Владивостоке 2 мая. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 13:27 по местному времени в пожарную службу поступил вызов о возгорании в многоквартирном доме на улице Адмирала Корнилова. Пожарные быстро отреагировали на происшествие и прибыли на пожар через четыре минуты после сообщения.
На месте происшествия спасатели обнаружили дым, идущий из-под кровли здания. Во время тушения огня в одной из квартир на последнем этаже было найдено тело женщины. Ее личность в настоящее время устанавливается. Площадь повреждений от огня составила около 10 квадратных метров.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, специалисты пожарной лаборатории и следователи Следственного комитета, которые определяют причину возникновения пожара и оценивают размер ущерба.