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Следком устанавливает личность женщины, погибшей на пожаре во Владивостоке

Пожарные и следователи выясняют причину пожара и размер ущерба, нанесённого огнём.

Источник: МЧС РФ

Следственные органы выясняют обстоятельства пожара, который произошел во Владивостоке 2 мая. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 13:27 по местному времени в пожарную службу поступил вызов о возгорании в многоквартирном доме на улице Адмирала Корнилова. Пожарные быстро отреагировали на происшествие и прибыли на пожар через четыре минуты после сообщения.

На месте происшествия спасатели обнаружили дым, идущий из-под кровли здания. Во время тушения огня в одной из квартир на последнем этаже было найдено тело женщины. Ее личность в настоящее время устанавливается. Площадь повреждений от огня составила около 10 квадратных метров.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, специалисты пожарной лаборатории и следователи Следственного комитета, которые определяют причину возникновения пожара и оценивают размер ущерба.

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