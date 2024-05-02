В Башкирии в ДТП с двумя автобусами пострадали пассажиры.

В Стерлитамаке сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с двумя автобусами. По данным пресс-службы ведомства, авария произошла сегодня в девятом часу утра на улице Худайбердина около остановки «Башкирская гимназия». По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» совершил столкновение с попутной «ГАЗелью Некст». В результате ДТП двоих пассажиров «ГАЗели» госпитализировали.