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В Башкирии в ДТП с двумя автобусами пострадали пассажиры

В Башкирии в ДТП с двумя автобусами пострадали пассажиры.

Источник: ГИБДД по РБ

В Стерлитамаке сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с двумя автобусами. По данным пресс-службы ведомства, авария произошла сегодня в девятом часу утра на улице Худайбердина около остановки «Башкирская гимназия». По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» совершил столкновение с попутной «ГАЗелью Некст». В результате ДТП двоих пассажиров «ГАЗели» госпитализировали.

Известно, что оба автобуса были на маршруте, в «ГАЗели» находились 20 пассажиров, в «ПАЗ» — 10.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.