В Хабаровске полиция раскрыла дело о краже семейных драгоценностей

В Хабаровске полиция успешно расследовала дело о краже ценных ювелирных изделий, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому края.
Обращение в полицию поступило от жительницы Железнодорожного района, которая на несколько месяцев уехала на лечение в другой город, оставив свою племянницу присматривать за домом. По возвращении, женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий стоимостью 255 тысяч рублей. Племянница на телефонные звонки и сообщения не отвечала.
В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции № 6 УМВД России по г. Хабаровску задержали 24-летнюю подозреваемую, которая призналась в совершении кражи. Украденные предметы она сдала в комиссионный магазин, а полученные деньги потратила на собственные нужды.
Ведутся дальнейшие меры по розыску украденных драгоценностей.