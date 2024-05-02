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В Хабаровске полиция раскрыла дело о краже семейных драгоценностей

Хабаровчанку обокрала родная племянница: сотрудники полиции узнали, куда делись драгоценности.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске полиция успешно расследовала дело о краже ценных ювелирных изделий, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому края.

Обращение в полицию поступило от жительницы Железнодорожного района, которая на несколько месяцев уехала на лечение в другой город, оставив свою племянницу присматривать за домом. По возвращении, женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий стоимостью 255 тысяч рублей. Племянница на телефонные звонки и сообщения не отвечала.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции № 6 УМВД России по г. Хабаровску задержали 24-летнюю подозреваемую, которая призналась в совершении кражи. Украденные предметы она сдала в комиссионный магазин, а полученные деньги потратила на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», которая предусматривает срок лишения свободы до шести лет.

Ведутся дальнейшие меры по розыску украденных драгоценностей.