В Хабаровске полиция раскрыла дело о краже семейных драгоценностей

Обращение в полицию поступило от жительницы Железнодорожного района, которая на несколько месяцев уехала на лечение в другой город, оставив свою племянницу присматривать за домом. По возвращении, женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий стоимостью 255 тысяч рублей. Племянница на телефонные звонки и сообщения не отвечала.