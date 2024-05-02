Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Джанкойском районе

"Всего в автомобиле было четыре человека. Силами сотрудников 6 ПСО ГУ МЧС России по Республике Крым было проведено деблокирование пострадавшего, а также проведена работа по обеспечению пожарной безопасности аварийного участка, отключение клемм АКБ.