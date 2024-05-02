Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Джанкойском районе

В Джанкойском районе вблизи с. Лобаново произошло ДТП. На регулируемом железнодорожном переезде столкнулись грузовой состав и легковой автомобиль, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС Крыма.
Сообщение об этом поступило 1 мая в 17.41. Согласно предварительной информации, имеются пострадавшие, потребовалась деблокация.
"Всего в автомобиле было четыре человека. Силами сотрудников 6 ПСО ГУ МЧС России по Республике Крым было проведено деблокирование пострадавшего, а также проведена работа по обеспечению пожарной безопасности аварийного участка, отключение клемм АКБ.
Все пострадавшие переданы сотрудникам СМП. Всего к ликвидации происшествия привлечено семь человек и две единицы техники, — рассказали в МЧС Крыма.