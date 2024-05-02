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Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Джанкойском районе

Есть пострадавшие.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

В Джанкойском районе вблизи с. Лобаново произошло ДТП. На регулируемом железнодорожном переезде столкнулись грузовой состав и легковой автомобиль, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС Крыма.

Сообщение об этом поступило 1 мая в 17.41. Согласно предварительной информации, имеются пострадавшие, потребовалась деблокация.

"Всего в автомобиле было четыре человека. Силами сотрудников 6 ПСО ГУ МЧС России по Республике Крым было проведено деблокирование пострадавшего, а также проведена работа по обеспечению пожарной безопасности аварийного участка, отключение клемм АКБ.

Все пострадавшие переданы сотрудникам СМП. Всего к ликвидации происшествия привлечено семь человек и две единицы техники, — рассказали в МЧС Крыма.