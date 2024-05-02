Ударился о фасад, протаранил машину: громкое ЧП напугало жителей Владивостока

Во Владивостоке днем 2 мая произошло ЧП. По словам очевидцев, взорвался газовый баллон.
Как рассказали жители приморской столицы, случилось все в районе дома на Тюменской, 36. Взорвавшийся газовый баллон прилетел на крышу Toyota Harrier и ударился о фасад здания. Как добавили очевидцы, в момент ЧП никто не пострадал, но вот автомобиль получил повреждения.
Откуда прилетел этот газовый баллон и почему он взорвался, пока остается загадкой. Корреспондент «Комсомолки» обратился в прокуратуру по Приморью и ГУВД по Владивостоку, однако в ведомствах комментарии пока не предоставили.
Напомним, ранее мы писали о том, что во Владивостоке в подъезде дома на Часовитина в руках подростка взорвалась граната. Нашел он ее дома у дяди, которого в итоге обвинили в преступлении, предусмотренном статьей 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.