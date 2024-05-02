Ударился о фасад, протаранил машину: громкое ЧП напугало жителей Владивостока

Напомним, ранее мы писали о том, что во Владивостоке в подъезде дома на Часовитина в руках подростка взорвалась граната. Нашел он ее дома у дяди, которого в итоге обвинили в преступлении, предусмотренном статьей 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.