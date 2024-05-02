В Красноярском крае девушка попалась с наркотиками за 5 дней до свадьбы

Выяснилось, что невесту привел в криминальный бизнес ее жених, с которым она жила вместе. Полицейские задержали его с наркотиками еще в начале 2024 года, и сейчас он находится в СИЗО. Однако это не помешало влюбленным назначить дату свадьбы. Они собирались заключить брак в следственном изоляторе. После задержания невесты планы придется изменить.