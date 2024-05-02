Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае девушка попалась с наркотиками за 5 дней до свадьбы

В Ачинске регистрацию брака отменили из-за задержания невесты.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске 22-летнюю девушку поймали с наркотиками за пять дней до регистрации брака. Ее заключили под стражу, и теперь ей грозит до восьми лет в колонии за незаконный сбыт запрещенных веществ.

Выяснилось, что невесту привел в криминальный бизнес ее жених, с которым она жила вместе. Полицейские задержали его с наркотиками еще в начале 2024 года, и сейчас он находится в СИЗО. Однако это не помешало влюбленным назначить дату свадьбы. Они собирались заключить брак в следственном изоляторе. После задержания невесты планы придется изменить.