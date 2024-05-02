Свердловскому автохаму «Ты кому сигналишь, дядя?» отказали в смягчении срока

Напомним, Игорь Новоселов стал звездой мемов с фразой «Ты кому сигналишь, дядя?». Он произнес ее во время дорожных разборок, которые попали на видеорегистратор. Автохам уже отбывал срок. В начале апреля 2017 года молодой человек был признан виновным в хулиганстве, побоях и угрозе убийством. Новоселов напал на таксиста 8 июля 2014 года в Пионерском поселке. Суд установил, что в тот день Игорь Новоселов сел в машину и начал материть таксиста. Агрессор несколько раз ударил шофера руками, а потом замахнулся на него ножом. По решению Кировского райсуда Игорь Новоселов получил за это 2 года колонии общего режима.