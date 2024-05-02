Свердловскому автохаму «Ты кому сигналишь, дядя?» отказали в смягчении срока

В сентябре 2023 года Березовский городской суд приговорил Новоселова за пьяную езду к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На сегодняшний день он отбыл ровно половину срока и решил добиться смягчения условий отбытия наказания. Однако в свердловской прокуратуре сочли, что в данном случае не будет достигнута социальная справедливость.
«Сотрудник прокуратуры указал на то, что ранее Новоселов неоднократно привлекался к уголовной ответственности и ему назначались более мягкие виды наказания, однако на путь исправления при их отбывании осужденный не встал, вновь совершив преступление, в связи с чем замена лишения свободы более мягким видом наказания нецелесообразна и не способствует его исправлению», — поясняют в прокуратуре.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поддержал позицию прокурора. Игорь Новоселов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.
Напомним, Игорь Новоселов стал звездой мемов с фразой «Ты кому сигналишь, дядя?». Он произнес ее во время дорожных разборок, которые попали на видеорегистратор. Автохам уже отбывал срок. В начале апреля 2017 года молодой человек был признан виновным в хулиганстве, побоях и угрозе убийством. Новоселов напал на таксиста 8 июля 2014 года в Пионерском поселке. Суд установил, что в тот день Игорь Новоселов сел в машину и начал материть таксиста. Агрессор несколько раз ударил шофера руками, а потом замахнулся на него ножом. По решению Кировского райсуда Игорь Новоселов получил за это 2 года колонии общего режима.
Позже его судили также по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений».