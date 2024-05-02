Высокая пожароопасность из-за порывистого ветра ожидается в Иркутской области 3 мая

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что 30 апреля в государственном лесном фонде Приангарья ликвидировали десять зарегистрированных пожаров на общей площади 78 га: два — в Братском районе, по одному — в Боханском, Шелеховском, Нукутском, Ангарском, Иркутском, Куйтунском, Тайшетском районах. Кроме этого, было потушено возгорание на площади 0,9 га, которое было обнаружено в Братском районе 28 апреля.