Высокая пожароопасность из-за порывистого ветра ожидается в Иркутской области 3 мая

3 мая местами в южных, центральных и верхнеленских районах Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Причина — ухудшение погоды и порывистый ветер. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Небольшой дождь и мокрый снег прогнозируют в области. Ночью и утром в Иркутском, Ангарском, Шелеховском и Слюдянском районах небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-восточный, северо-западный с переходом на юго-восточный, юго-западный с порывами до 13 м/с. Температура ночью +2…-3°C, при прояснении −5…-10°C, днём +13…+18°C, при облачной погоде +6…+11°C.
В Иркутске ночью будет облачно, пройдет дождь со снегом. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью 0…+2°C, днем до +14°C.
На Байкале переменная облачность с небольшими садками в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, юго-западный с переходом днём на северо-восточный, восточный с порывами 12−16 м/с. Температура ночью 0…-5°C, днём +7…+12°C.
Инспекторы просят граждан сохранять бдительность и соблюдать правила обращения с огнем.
Напомним, что пожароопасный сезон действует на территории 28 из 37 лесничеств в Иркутской области. С 3 мая в южных, центральных, западных и частично верхнеленских районах будет установлен особый противопожарный режим (ОПР). Он будет действовать до утра 17 июня.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что 30 апреля в государственном лесном фонде Приангарья ликвидировали десять зарегистрированных пожаров на общей площади 78 га: два — в Братском районе, по одному — в Боханском, Шелеховском, Нукутском, Ангарском, Иркутском, Куйтунском, Тайшетском районах. Кроме этого, было потушено возгорание на площади 0,9 га, которое было обнаружено в Братском районе 28 апреля.