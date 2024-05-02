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Высокая пожароопасность из-за порывистого ветра ожидается в Иркутской области 3 мая

Инспекторы просят граждан быть бдительнее.

Источник: IrkutskMedia.ru

3 мая местами в южных, центральных и верхнеленских районах Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Причина — ухудшение погоды и порывистый ветер. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Небольшой дождь и мокрый снег прогнозируют в области. Ночью и утром в Иркутском, Ангарском, Шелеховском и Слюдянском районах небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-восточный, северо-западный с переходом на юго-восточный, юго-западный с порывами до 13 м/с. Температура ночью +2…-3°C, при прояснении −5…-10°C, днём +13…+18°C, при облачной погоде +6…+11°C.

В Иркутске ночью будет облачно, пройдет дождь со снегом. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью 0…+2°C, днем до +14°C.

На Байкале переменная облачность с небольшими садками в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, юго-западный с переходом днём на северо-восточный, восточный с порывами 12−16 м/с. Температура ночью 0…-5°C, днём +7…+12°C.

Инспекторы просят граждан сохранять бдительность и соблюдать правила обращения с огнем.

Напомним, что пожароопасный сезон действует на территории 28 из 37 лесничеств в Иркутской области. С 3 мая в южных, центральных, западных и частично верхнеленских районах будет установлен особый противопожарный режим (ОПР). Он будет действовать до утра 17 июня.

На период действия ОПР установят определенные требования. Гражданам будет запрещено посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Также нельзя разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что 30 апреля в государственном лесном фонде Приангарья ликвидировали десять зарегистрированных пожаров на общей площади 78 га: два — в Братском районе, по одному — в Боханском, Шелеховском, Нукутском, Ангарском, Иркутском, Куйтунском, Тайшетском районах. Кроме этого, было потушено возгорание на площади 0,9 га, которое было обнаружено в Братском районе 28 апреля.

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