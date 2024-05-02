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На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ

Администрация Северского района: при ночной атаке дронов ВСУ никто не пострадал.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 2 мая — РИА Новости. Никто не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщили РИА Новости в районной администрации.

В четверг в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.

«В районе все спокойно. Что касается гражданской инфраструктуры — никаких повреждений нет», — сообщили в администрации, подтвердив, что в результате атаки никто не пострадал.