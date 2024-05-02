На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ

КРАСНОДАР, 2 мая — РИА Новости. Никто не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщили РИА Новости в районной администрации.
В четверг в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.
«В районе все спокойно. Что касается гражданской инфраструктуры — никаких повреждений нет», — сообщили в администрации, подтвердив, что в результате атаки никто не пострадал.