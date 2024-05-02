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Сырдарьинский детектив. Браконьеры подожгли лодку экоинспекторов и пытались утопить их в реке

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Браконьеры, ловившие рыбу в реке Сырдарья в Ташобласти, напали на экоинспекторов и пытались их утопить, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Подробности происшествия рассказала пресс-служба Минэкологии. В ходе контрольного мероприятия в районе реки Сырдарья, протекающей по Аккурганскому району, инспекторы обнаружили граждан на моторной лодке, занимавшихся незаконной рыбалкой при помощи рыболовных сетей. Экологи направились к нарушителям.

Однако браконьеры оказали сопротивление — напали на инспекторов, столкнув в воду и, желая утопить, подожгли их резиновую лодку. Однако те смогли доплыть до берега реки. Увидев их, правонарушители скрылись с места происшествия.

Для выяснения личности правонарушителей и дачи правовой оценки ситуации документы направлены в прокуратуру Ташкентской области и областное УВД.