Сырдарьинский детектив. Браконьеры подожгли лодку экоинспекторов и пытались утопить их в реке

Подробности происшествия рассказала пресс-служба Минэкологии. В ходе контрольного мероприятия в районе реки Сырдарья, протекающей по Аккурганскому району, инспекторы обнаружили граждан на моторной лодке, занимавшихся незаконной рыбалкой при помощи рыболовных сетей. Экологи направились к нарушителям.
Однако браконьеры оказали сопротивление — напали на инспекторов, столкнув в воду и, желая утопить, подожгли их резиновую лодку. Однако те смогли доплыть до берега реки. Увидев их, правонарушители скрылись с места происшествия.
Для выяснения личности правонарушителей и дачи правовой оценки ситуации документы направлены в прокуратуру Ташкентской области и областное УВД.