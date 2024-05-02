В Новосибирске нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП

В Кировском районе Новосибирска вечером в среду, 1 мая произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
По данным ведомства, инцидент произошёл в 23:00 на улице Петухова. 38-летний водитель Honda Stream двигался со стороны Советского шоссе и во время левого поворота на дорогу-дублёр возле дома № 122 к.3 столкнулся со встречным седаном Volvo, после чего врезался в ехавший по Петухова Volkswagen Jetta.
По данным тг-канала АСТ-54 black, после столкновения Хонда загорелась, а находившиеся в машине трое пассажиров спешно покинули место инцидента. Возникший под капотом машины пожар оперативно ликвидировали прибывшие на место аварии сотрудники МЧС.
К счастью, в тройном ДТП никто не пострадал. По данным ГИБДД, водитель Хонды находился в состоянии алкогольного опьянения, за что был привлечён к административной ответственности..
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирск обогнал другие города Сибири по числу электросамокатов.