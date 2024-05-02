В Новосибирске нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП

По данным ведомства, инцидент произошёл в 23:00 на улице Петухова. 38-летний водитель Honda Stream двигался со стороны Советского шоссе и во время левого поворота на дорогу-дублёр возле дома № 122 к.3 столкнулся со встречным седаном Volvo, после чего врезался в ехавший по Петухова Volkswagen Jetta.