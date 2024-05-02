Подполковника и капитана полиции лишили званий в Павлодарской области

Отметим, что по ч.2 ст. 433 УК РК умышленное укрытие тяжкого преступления от регистрации, совершенное уполномоченным должностным лицом путем обмана, уговора, угрозы или иных неправомерных действий в отношении лица, обратившегося с заявлением или сообщением о достоверно готовящемся или совершенном уголовном правонарушении, либо путем уничтожения или сокрытия любым иным способом обращения указанного лица, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.