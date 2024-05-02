Подполковника и капитана полиции лишили званий в Павлодарской области

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении двух стражей порядка по факту укрытия уголовного правонарушения (ч.2 ст. 433 УК РК) рассматривалось Аксуским городским судом Павлодарской области.
Будучи уполномоченными должностными лицами, работая один оперативным дежурным, а другой старшим следователем, находясь в составе суточного наряда, с 15 на 16 октября 2022 года совершили умышленное укрытие тяжкого преступления от регистрации в отношении лица, обратившегося с сообщением о достоверно совершенном уголовном правонарушении, путем сокрытия любым иным способом обращения указанного лица, а именно кражи сотового телефона из салона автомашины", — установил суд.
Вина подсудимых доказывалась показаниями потерпевшего, свидетелей и иными собранными по делу доказательствами, исследованными судом.
Смягчающими обстоятельствами признано наличие троих малолетних детей у каждого подсудимого, а также привлечение к уголовной ответственности впервые. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления лицами, нарушившими принятую им присягу.
Суд назначил мужчинам наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.
«Осужденные лишены специальных званий работников органов внутренних дел: звания подполковника полиции и звания капитана полиции», — отметили в суде.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Отметим, что по ч.2 ст. 433 УК РК умышленное укрытие тяжкого преступления от регистрации, совершенное уполномоченным должностным лицом путем обмана, уговора, угрозы или иных неправомерных действий в отношении лица, обратившегося с заявлением или сообщением о достоверно готовящемся или совершенном уголовном правонарушении, либо путем уничтожения или сокрытия любым иным способом обращения указанного лица, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.