Двое подозреваемых в убийстве задержаны в Тайшете

Как рассказали в пресс-службе приангарского Следственного комитета, трагедией закончилось пьяное застолье:
«А ночь на 24 апреля трое мужчин в одном из домов города Тайшета распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой двое злоумышленников нанесли потерпевшему несколько ударов топором по голове. От полученных травм последний скончался на месте. Фигуранты с целью сокрытия следов насильственной смерти завернули тело в покрывало и перенесли на железнодорожные рельсы для инсценировки несчастного случая».
Тело нашли сотрудники транспортной полиции. Подозреваемых вычислили по горячим следам. По ходатайству следователей суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.