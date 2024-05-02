Двое подозреваемых в убийстве задержаны в Тайшете

«А ночь на 24 апреля трое мужчин в одном из домов города Тайшета распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой двое злоумышленников нанесли потерпевшему несколько ударов топором по голове. От полученных травм последний скончался на месте. Фигуранты с целью сокрытия следов насильственной смерти завернули тело в покрывало и перенесли на железнодорожные рельсы для инсценировки несчастного случая».