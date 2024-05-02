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Двое подозреваемых в убийстве задержаны в Тайшете

Двое жителей Тайшета задержаны по подозрению в совершении убийства, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в пресс-службе приангарского Следственного комитета, трагедией закончилось пьяное застолье:

«А ночь на 24 апреля трое мужчин в одном из домов города Тайшета распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой двое злоумышленников нанесли потерпевшему несколько ударов топором по голове. От полученных травм последний скончался на месте. Фигуранты с целью сокрытия следов насильственной смерти завернули тело в покрывало и перенесли на железнодорожные рельсы для инсценировки несчастного случая».

Тело нашли сотрудники транспортной полиции. Подозреваемых вычислили по горячим следам. По ходатайству следователей суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.