В Омской области бывшую воспитанницу детдома осудили за истязания детей

Скандал в Большеуковском доме детства разгорелся в ноябре прошлого года после того, как в социальных сетях появилось видео, снятое его воспитанниками на камеры мобильных телефонов. На записи видно, как агрессивная и физически сильная девочка бьет по лицу сверстницу и заставляет руками мыть унитазы в качестве наказания за то, что та опоздала на ужин. После общественного резонанса в Большие Уки выехали уполномоченный по правам ребенка, следователи, психологи и прокуроры.