В Омской области бывшую воспитанницу детдома осудили за истязания детей

Скандал в Большеуковском доме детства разгорелся в ноябре прошлого года после того, как в социальных сетях появилось видео, снятое его воспитанниками на камеры мобильных телефонов. На записи видно, как агрессивная и физически сильная девочка бьет по лицу сверстницу и заставляет руками мыть унитазы в качестве наказания за то, что та опоздала на ужин. После общественного резонанса в Большие Уки выехали уполномоченный по правам ребенка, следователи, психологи и прокуроры.
Как выяснилось, в одной из групп дома детства оказались вместе две девочки-подростка с крайне непростой судьбой. Обеих вернули в интернат повторно. Практически сразу они начали соперничать и бороться за лидерство. Но воспитатели учреждения не приняли никаких мер для того, чтобы предотвратить конфликт. Более того, по мнению психологов, поведение 16-летней воспитанницы, являющейся неформальной старостой группы, поощрялось взрослыми. Эксперты предположили, что часть полномочий и ответственности уставшие от работы воспитатели просто переложили на детей.
В результате проверки оказалось, что это уже далеко не первый инцидент в данном детском доме.
«В суде установлено, что в период с августа по октябрь 2023 г. осужденная, находясь в данном учреждении, неоднократно наносила побои двум несовершеннолетним воспитанникам дома детства, а также высказывала угрозы применения насилия, заставив ровесницу мыть туалеты без средств индивидуальной защиты, — сообщает прокуратура Омской области. — В некоторых случаях подсудимая использовала в качестве оружия пневматический пистолет, производя выстрелы металлическими снарядами в детей».
В отношении воспитанницы возбудили два уголовных дела. Сразу после инцидента ее забрала из детского дома восстановившаяся в родительских правах мать. Пострадавшую девочку отправили на реабилитацию в санаторий.
Суд признал подростка виновной в истязаниях других детей и побоях из хулиганских побуждений. Ранее она уже привлекалась к ответственности за кражу с банковской карты.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд отменил ранее назначенное ей условное осуждение и определил итоговое наказание в виде двух лет лишения свободы в воспитательной колонии», — пояснила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
В отношении воспитателей детского дома также было возбуждено уголовное дело о халатности. О ходе его расследования не сообщается.
После резонанса глава региона Виталий Хоценко распорядился проверить все детские учреждения в Омской области — вместе с общественниками. В состав рабочей группы была включена и корреспондент «РГ». Однако вскоре общественников исключили из данной группы — без объяснения причин.