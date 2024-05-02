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В Черемховском районе в ДТП погиб 24-летний мужчина

Еще два человека получили травмы.

Источник: ГУ МВД

Недалеко от города Свирска Иркутской области авария закончилась смертью 24-летнего мужчины. ДТП с летальным исходом произошло второго мая, об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

— Авария случилась утром на 16 километре дороги «Черемхово-Свирск». Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля ехал в сторону села Зерновое и не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и перевернулась, — рассказывает врио начальника отдела ГИБДД МО МВД России «Черемховский» старший лейтенант Филипп Елхоев.

Также в аварии травмы различной степени получили два человека. Сейчас сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах случившегося.