В Черемховском районе в ДТП погиб 24-летний мужчина

— Авария случилась утром на 16 километре дороги «Черемхово-Свирск». Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля ехал в сторону села Зерновое и не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и перевернулась, — рассказывает врио начальника отдела ГИБДД МО МВД России «Черемховский» старший лейтенант Филипп Елхоев.