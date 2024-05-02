Похожий на мину предмет нашли у жилого дома в Москве

К месту происшествия на улице Хачатуряна вызваны саперы, они обследуют находку. Подозрительный предмет, похожий на противопехотную мину, лежит на газоне между вторым и третьим подъездом дома № 12, уточняет Baza.
Судя по опубликованной фотографии мина, скорее всего, учебная — на ней указана буква У.
27 марта сообщалось, что прохожие обнаружили гранату на асфальте в Москве. Предмет, похожий на ручную дымовую гранату, очевидцы нашли на улице Летчика Спирина. Они сразу вызвали МЧС и сотрудников полиции.