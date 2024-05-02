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Полицейские обнаружили 26 нелегальных мигрантов в Электростали

Полицейские выявили 26 нарушителей миграционного законодательства в ходе рейда в Электростали. Об этом в четверг, 2 мая, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в ходе проверок правоохранительные органы составили 14 административных протоколов за незаконное пребывание в РФ, 13 — за нелегальную работу в России, еще семь — за предоставление ложных сведений при постановке на учет.

— На каждого иностранца наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации, — отметила Петрова.

25 апреля полицейские обнаружили 15 нарушителей миграционного законодательства во время рейда в цехе по переработке мясной продукции в Балашихе.

27 апреля депутаты Госдумы вынесли на рассмотрение законопроект, подразумевающий сокращение максимального срока нахождения иностранных граждан в России до 90 дней в год.