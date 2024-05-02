Полицейские обнаружили 26 нелегальных мигрантов в Электростали

По ее словам, в ходе проверок правоохранительные органы составили 14 административных протоколов за незаконное пребывание в РФ, 13 — за нелегальную работу в России, еще семь — за предоставление ложных сведений при постановке на учет.
— На каждого иностранца наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации, — отметила Петрова.
25 апреля полицейские обнаружили 15 нарушителей миграционного законодательства во время рейда в цехе по переработке мясной продукции в Балашихе.
27 апреля депутаты Госдумы вынесли на рассмотрение законопроект, подразумевающий сокращение максимального срока нахождения иностранных граждан в России до 90 дней в год.