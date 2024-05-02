В центре Петербурга прикрыли интим-салон для VIP-клиентов

Подпольное заведение, ориентированное исключительно на обеспеченных посетителей, располагалось в доме № 88 на Невском проспекте. Средний чек на интим-услуги составлял от 40 до 180 тыс. рублей. Для постоянных клиентов действовала система скидок и «кешбэк» за каждого нового приведенного клиента.