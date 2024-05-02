В Назаровском районе пьяный подросток на автомобиле бабушки устроил ДТП

В Назаровском районе пьяный 17-летний водитель на автомобиле бабушки устроил ДТП с пострадавшими. Как уточнили в ГИБДД по Красноярскому краю, все произошло в минувшие выходные на 33-м километре автодороги Сереуль — Степное — Глядень.
Предварительно, молодой человек за рулем «Рено Логан» ехал со стороны поселка Глядень в сторону деревни Средняя Березовка. В какой-то момент он не справился с управлением: автомобиль съехал в правый кювет и несколько раз перевернулся. Всего в «Рено» было пять человек: водитель и четверо пассажиров, из которых трое — подростки в возрасте 16 и 17 лет.
— Поскольку все, включая водителя, не были пристегнуты ремнями безопасности, 3 пассажира вылетели через окна автомобиля и получили серьезные травмы, — говорят дорожные полицейские.
Сотрудники узнали, что водитель — житель Ачинского района. Автомобиль подростку одолжила его бабушка. Юноша приехал в Назаровский район к своей подруге, которая отдыхала в компании других девушек. Позже молодой человек согласился отвезти знакомых в соседнюю деревню. Он никогда не учился в автошколе, прав у него не было.
Освидетельствование на состояние опьянения показало 0,33 миллиграмма на литр. Отмечается, что в январе подросток и его родственница уже привлекались к административной ответственности: юноша — за управление без прав, а женщина — за передачу ему транспортного средства.
Полицейские призывают родителей контролировать досуг своих детей.