В Назаровском районе пьяный подросток на автомобиле бабушки устроил ДТП

Предварительно, молодой человек за рулем «Рено Логан» ехал со стороны поселка Глядень в сторону деревни Средняя Березовка. В какой-то момент он не справился с управлением: автомобиль съехал в правый кювет и несколько раз перевернулся. Всего в «Рено» было пять человек: водитель и четверо пассажиров, из которых трое — подростки в возрасте 16 и 17 лет.