Бишимбаева не доставили в суд: причину назвали в МВД

Они уточнил, что у него нет информации о том, что Куандык Бишимбаев пытался покончить с собой или что ему нездоровилось. Такие версии обсуждали казахстанцы в соцсетях, когда его вовремя не смогли привезти в суд.
«Были технические причины. Сейчас идет служебная проверка по данному факту, после ее завершения до вас доведем информацию. Автомашина может не завестись, сломаться, колесо спустить. То есть в установленное время она по техническим причинам (не завелась — Прим.ред.)».
29 апреля 2024 года начало прений по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева отложили с 10:00 на 14:30. Причиной стало отсутствие подсудимых в зале судебного заседания.