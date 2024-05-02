В Перми из-за светильника сгорела квартира

В одной из пермских пятиэтажек сгорела квартира. Как сообщили в краевом МЧС, из-за короткого замыкания светильника загорелся стол, на котором он стоял, а дальше огонь быстро распространился по всей квартире.
До прибытия пожарных мать успела вывести из горящей квартиры трех детей. Еще 9 жильцов пятиэтажки эвакуировались самостоятельно. Двух взрослых и ребенка вывели на улицу газодымозащитники с помощью спасутройств.
— В ликвидации пожара было задействовано 36 специалистов и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.