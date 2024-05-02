Омичка пожаловалась на халатность врачей БСМП-1 из-за пролежня размером с ладонь

В социальных сетях омичка пожаловалась на работу травматологического отделения БСМП-1, у которой там лечилась родственница. Пожилая женщина сломала шейку бедра и была госпитализирована, однако после выписки родные обнаружили на теле больной пролежень размером с ладонь.
«Мы постоянно посещали нашу маму, но о пролежне, который стал уже 4 стадии, мы узнали перед выпиской. До нас информация не была доведена в полном объёме. В день выписки, в момент перевязки меня выгнали из палаты, вероятно, чтоб я не увидела масштабов трагедии. Уже дома мы поняли до какого состояния довели человека — пролежень размером с ладонь взрослого человека, из которого виден позвонок», — рассказала местная жительница.
В Минздраве отреагировали на инцидент. В ведомстве подтвердили, что 13 марта пациентка поступила в больницу с переломом шейки бедра. После обследования операцию перенесли из-за патологий и имеющихся медпоказаний. К администрации медучреждения родственники женщины за получением пропуска по уходу не обращались. В отделении травматологии БСМП-1 пациентке очистили пролежень и назначили лечение, которое можно делать амбулаторно.
«В настоящий момент пациентка находится дома, ее регулярно осматривает врач-терапевт для корректировки назначенного лечения, также для осмотра и корректировки лечения пациентку осматривал хирург. Сегодня пациентка также будет осмотрена врачом-терапевтом и родственникам будет предложена ее госпитализация в одно из стационарных медучреждений здравоохранения», — добавили в Минздраве.
В ведомстве отметили, что после того, как состояние пациентки позволит провести операцию, она будет повторно госпитализирована в БСМП № 1.
На ситуацию также отреагировала прокуратура, пообещав привлечь к процедуре Росздравнадзор.