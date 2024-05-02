Омичка пожаловалась на халатность врачей БСМП-1 из-за пролежня размером с ладонь

«Мы постоянно посещали нашу маму, но о пролежне, который стал уже 4 стадии, мы узнали перед выпиской. До нас информация не была доведена в полном объёме. В день выписки, в момент перевязки меня выгнали из палаты, вероятно, чтоб я не увидела масштабов трагедии. Уже дома мы поняли до какого состояния довели человека — пролежень размером с ладонь взрослого человека, из которого виден позвонок», — рассказала местная жительница.