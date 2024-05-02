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Женщина пострадала в пожаре в ЖК «Царево» в Пестречинском районе

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Источник: МЧС РФ

В Пестречинском районе в жилом комплексе «Царево» произошел пожар, в результате которого серьезные травмы получила 52-летняя женщина. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Пожарные, прибывшие на место, установили, что на третьем этаже одного из домов вспыхнули мебель и личные вещи. Пострадавшую женщину с ожогами второй и третьей степени, покрывающими 50% тела, экстренно доставили в республиканскую клиническую больницу.

Ранее мы говорили, что в Зеленодольском районе в результате пожара погиб мужчина. В деревне Луковское загорелся.

МЧС
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