Женщина пострадала в пожаре в ЖК «Царево» в Пестречинском районе

Пожарные, прибывшие на место, установили, что на третьем этаже одного из домов вспыхнули мебель и личные вещи. Пострадавшую женщину с ожогами второй и третьей степени, покрывающими 50% тела, экстренно доставили в республиканскую клиническую больницу.