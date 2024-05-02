Плов заждался. Чем закончилась история с баранами из каршеринга в Петербурге

Каршеринг с пятью мужчинами и двумя баранами, как уже писала «Фонтанка», остановили на Парашютной улице. Из пятерых граждан Узбекистана, как выяснилось, разрешение на пребывание в России было только у двух. В полиции решали, возбудить ли уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) — за то, что бараны чуть не задохнулись в багажнике. Во время оформления барашков выпустили на волю, напоили, они успокоились и даже полежали на траве. Так они получили несколько часов жизни. «Проходящие мимо подходили гладить животных и фотографироваться. Они стали местными знаменитостями на время ожидания. Особенно радовались дети», — отмечает «Дорожный инспектор».