В Кореновском районе Кубани в ДТП пострадал четырехлетний ребенок

В ведомстве сообщили, что в результате столкновения машин все участники ДТП получили травмы, трое оказались зажаты в салоне. Всего пострадали пять человек, в том числе ребенок.
Вместе с прибывшими на место аварии медиками спасатели извлекли из автомобиля ребенка и одного из водителей. После этого при помощи гидравлического инструмента из машин достали остальных пострадавших. Всех их перенесли в автомобиль скорой помощи и госпитализировали. О состоянии пациентов не сообщается.
Ранее сообщалось о том, что в районе Сочи автомобиль сорвался с 80-метрового обрыва. Его водителю также потребовалась помощь спасателей, мужчина получил травмы.