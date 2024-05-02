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В Кореновском районе Кубани в ДТП пострадал четырехлетний ребенок

Вечером накануне, 1 мая, в Кореновском районе Кубани произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе между Кореновском и станицей Платнировской, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В ведомстве сообщили, что в результате столкновения машин все участники ДТП получили травмы, трое оказались зажаты в салоне. Всего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Вместе с прибывшими на место аварии медиками спасатели извлекли из автомобиля ребенка и одного из водителей. После этого при помощи гидравлического инструмента из машин достали остальных пострадавших. Всех их перенесли в автомобиль скорой помощи и госпитализировали. О состоянии пациентов не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что в районе Сочи автомобиль сорвался с 80-метрового обрыва. Его водителю также потребовалась помощь спасателей, мужчина получил травмы.