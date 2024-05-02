В Кореновском районе Кубани в ДТП пострадал четырехлетний ребенок

Вместе с прибывшими на место аварии медиками спасатели извлекли из автомобиля ребенка и одного из водителей. После этого при помощи гидравлического инструмента из машин достали остальных пострадавших. Всех их перенесли в автомобиль скорой помощи и госпитализировали. О состоянии пациентов не сообщается.