Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил бойцов СВО

По предварительным данным, вандалы сорвали флаги и сломали кресты на могилах участников СВО на Верхнезареченском кладбище. В соцсетях утверждают, что злоумышленниками являются парень 23−25 лет и девушка 16−18 лет. Последнюю якобы удалось задержать.