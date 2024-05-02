Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил бойцов СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся и возбудить уголовное дело.
По предварительным данным, вандалы сорвали флаги и сломали кресты на могилах участников СВО на Верхнезареченском кладбище. В соцсетях утверждают, что злоумышленниками являются парень 23−25 лет и девушка 16−18 лет. Последнюю якобы удалось задержать.
Следователи сообщили, что установили личности всех причастных. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области поделились информацией о трех подозреваемых.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о причинах случившегося в Тракторозаводском районе.
Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.