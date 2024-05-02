Кстовская полиция расследует дело о продаже оружия через тайник

Полицейские установили, что на охоте в Челябинской области в октябре 2023 года фигурант познакомился с местным жителем и предложил ему купить снятое с учета оружие. Они договорились о сделке на нейтральной территории, выбрав Нижегородскую область. По дороге машина покупателя сломалась, тогда продавец решил сделать схрон с оружием у деревни Горный Борок. Он отправил координаты тайника новому знакомому, а сам вернулся в Москву.