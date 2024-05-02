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Кстовская полиция расследует дело о продаже оружия через тайник

Сотрудники ФСБ и полиции задержали подозреваемого в продаже итальянского ружья Franchi Spas 15 через тайник, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Продавцом оказался безработный житель Москвы, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ.

Источник: Коммерсантъ

Полицейские установили, что на охоте в Челябинской области в октябре 2023 года фигурант познакомился с местным жителем и предложил ему купить снятое с учета оружие. Они договорились о сделке на нейтральной территории, выбрав Нижегородскую область. По дороге машина покупателя сломалась, тогда продавец решил сделать схрон с оружием у деревни Горный Борок. Он отправил координаты тайника новому знакомому, а сам вернулся в Москву.

Покупатель выкопал ружье и отправился в Челябинскую область. Полиция обыскала его дом и изъяла оружие.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ФСБ