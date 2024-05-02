Минчанка получила ожоги из-за неправильного розжига мангала

1 мая в 18.30 спасателям поступила информация о получении человеком ожогов на территории пляжа № 2 Цнянского водохранилища в районе ул. Лучайская в Минске. Как стало известно впоследствии, при попытке розжига мангала произошло воспламенение жидкости для розжига, в результате чего женщина 1978 года рождения получила ожоги.
Бригада скорой медпомощи осмотрела пострадавшую и госпитализировала ее с ожогами лица, шеи, грудной клетки, левого плеча и предплечья 1−2-й степеней. Подразделения МЧС не привлекались.
Спасатели напоминают: разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах. Их список определяют местные органы власти. Если речь идет о даче или частном доме, то прежде всего надо убедиться, что место для установки мангала и разведения костра безопасное, исключает попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, сооружений. Также позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было сухих веток и всего того, что может легко воспламениться. Помните, что не допускается использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига). Ну и, конечно, мангал или костер нельзя оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей. По окончании процесса горения остатки горящих и тлеющих материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.
Что касается приготовления шашлыков на балконе — то это категорически запрещено. Исключение составляют только приборы, использование которых по инструкции допускается в помещениях.
При посещении лесов следует ознакомиться с актуальной картой неблагоприятных явлений и знать, где введены запреты на посещение лесов.