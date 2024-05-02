Стали известны подробности массового ДТП в центре Воронежа

57-летний водитель автобуса «Газель», который следовал по маршруту 66, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилями «БМВ», «Лада Веста», «Рено Каптюр», «Тойота Королла», «Киа Рио» и «Лада Гранта».