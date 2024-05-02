Стали известны подробности массового ДТП в центре Воронежа

Ранее мы сообщали, что напротив Центрального парка в Воронеже столкнулись минимум 8 автомобилей. На данный момент известны подробности аварии.
ДТП случилось в 9:15 утра на улице Ленина 12/1.
57-летний водитель автобуса «Газель», который следовал по маршруту 66, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилями «БМВ», «Лада Веста», «Рено Каптюр», «Тойота Королла», «Киа Рио» и «Лада Гранта».
На момент аварии в маршрутке находились 12 пассажиров — никто из них не пострадал. Травмы получил водитель «Весты».
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.