Житель Иркутской области получил 14 лет колонии за пропаганду терроризма

Жителя Иркутской области приговорили к 14 годам колонии за нападение на людей и пропаганду терроризма. Мужчина состоял в террористической организации, запрещённой в России. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.
«Для пропаганды терроризма мужчина отправлял пользователям мессенджера “Телеграм” материалы о ее деятельности запрещённой организации. Помимо этого, в 2023 году он напал на лицо цыганской национальности, нанёс несколько ударов и распылил перцовый баллончик в лицо потерпевшего, выкрикивая нацистский лозунг», — рассказали АиФ-Иркутск в пресс-службе суда.
Затем через два дня он снова напал на человека по расовому признаку. Также преступник нанёс неонацистскую символику и атрибутику террористической организации на стене здания бассейна в Иркутске.
Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии. Первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, а остальные 10 лет — в колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 100 тысяч рублей и запретили заниматься администрированием сайтов в течение 3 лет.