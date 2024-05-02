Житель Иркутской области получил 14 лет колонии за пропаганду терроризма

Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии. Первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, а остальные 10 лет — в колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 100 тысяч рублей и запретили заниматься администрированием сайтов в течение 3 лет.