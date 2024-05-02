В Москве осудили банду, которая присваивала квартиры умерших

Из материалов суда следует, что работник Росреестра сообщал членам группировки о квартирах, числившихся в собственности умерших. Эти квартиры должны были перейти в собственность Москвы в качестве выморочного имущества. Игорь Сафронов изготавливал фиктивные документы, на основании которых остальные члены ОПС переоформляли жилье на номинальных владельцев, а затем продавали.