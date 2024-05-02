В Москве осудили банду, которая присваивала квартиры умерших

ОПС создал сотрудник подразделения Росреестра по Москве Игорь Сафронов. Всего в группировке работали 16 человек, в том числе бывший оперативник уголовного розыска УВД по Восточному округу Москвы Николай Качинкин. Игорь Сафронов и Николай Качинкин получили по 17 лет колонии строго режима.
Из материалов суда следует, что работник Росреестра сообщал членам группировки о квартирах, числившихся в собственности умерших. Эти квартиры должны были перейти в собственность Москвы в качестве выморочного имущества. Игорь Сафронов изготавливал фиктивные документы, на основании которых остальные члены ОПС переоформляли жилье на номинальных владельцев, а затем продавали.