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В Москве осудили банду, которая присваивала квартиры умерших

Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговор членам организованного преступного сообщества (ОПС), присваивавшим квартиры одиноких умерших москвичей. Они получили от семи с половиной до 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Reuters

ОПС создал сотрудник подразделения Росреестра по Москве Игорь Сафронов. Всего в группировке работали 16 человек, в том числе бывший оперативник уголовного розыска УВД по Восточному округу Москвы Николай Качинкин. Игорь Сафронов и Николай Качинкин получили по 17 лет колонии строго режима.

Из материалов суда следует, что работник Росреестра сообщал членам группировки о квартирах, числившихся в собственности умерших. Эти квартиры должны были перейти в собственность Москвы в качестве выморочного имущества. Игорь Сафронов изготавливал фиктивные документы, на основании которых остальные члены ОПС переоформляли жилье на номинальных владельцев, а затем продавали.

недвижимость