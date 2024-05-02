В Башкирии директор фирмы признался, что дал взятку в 1,3 млн рублей ветеринарам.

Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сибая по статье «дача взятки». По версии следствия, в 2021 году мужчина обратился к троим заведующим участками местной ветеринарной станции по вопросу оформления ветеринарных свидетельств на животных, предоставляющие право их перемещения по территории Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья без соответствующего осмотра. Размер незаконного вознаграждения составлял от одной тысячи до 20 тысяч рублей. Всего с апреля 2021 года по август 2022 года он перевел на их счета более 1,3 млн рублей взяток и получил более 300 сопроводительных документов с ложными сведениями.