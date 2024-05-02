В Уфе 19-летнего парня, пырнувшего ножом 34-летнего мужчину, отправили в СИЗО.

Как информировал «Башинформ», на улице Транспортной утром 30 апреля во время конфликта был убит местный житель. Как передает следком Башкирии, ссора между шестью ранее знакомыми мужчинами произошла по поводу возврата денег и порчи машины должника. По версии следователей, погибший ударил одного из оппонентов, после чего другой участник «разборок» нанес обидчику товарища несколько ножевых ранений в бедро и покинул место преступления на автомобиле вместе со знакомым. Известно, что жертва скончалась в «скорой» по дороге в больницу. Вскоре подозреваемого удалось задержать. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 115 УК РФ за нанесение телесных повреждений. 2 марта 2023 года в одном из торговых центров Уфы он ударил бутылкой несовершеннолетнего. В июле прошлого года Калининским районным судом Уфы ему было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.