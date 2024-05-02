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В Омске на детской площадке поселилась стая собак

Дети боятся пользоваться качелями.

Источник: Om1.ru

В соцсетях на бездомных собак пожаловались жители дома № 3/1 на улице Успешная. Собаки облюбовали для своей жизни детскую площадку, местным ребятам пришлось уступить.

«Стая не даёт жить спокойно местным жителям, были уже неоднократные нападения на людей, дети боятся подойти к детской площадке. Звонили в муниципальный приют — толку ноль», — сообщают омичи.

В мэрии Омска сообщили, что для отлова бездомных собак местным жителям необходимо обращаться в КТОС или управляющую компанию по месту нахождения животных. Также в случае агрессии собак омичам следует обращаться в единую диспетчерскую службу города Омска по телефону: 78−78−78.

Информация о собаках на улице Успешной уже направлена в бюджетное учреждение «Муниципальный приют для животных». Ранее аналогичную жалобу составили жители села Дружино. Они рассказали, что на территории одного из участков хозяйка содержит около 15 собак и будку с кошками.