В Омске на детской площадке поселилась стая собак

Информация о собаках на улице Успешной уже направлена в бюджетное учреждение «Муниципальный приют для животных». Ранее аналогичную жалобу составили жители села Дружино. Они рассказали, что на территории одного из участков хозяйка содержит около 15 собак и будку с кошками.