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17-летняя астанчанка растратила деньги с найденной банковской карты

В полицию района Алматы обратилась пенсионерка с жалобой на кражу денег с её банковской карты, которую она ранее потеряла. Сотрудники полиции оперативно выявили причастность к растрате 17-летней девушки из Астаны, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

По данным полиции, в течение двух дней подозреваемая совершала покупки в продуктовых магазинах на сумму свыше 37 тысяч тенге, используя найденную карту. Видеонаблюдение одного из магазинов зафиксировало, как две девушки подходили к кассе, и одна из них оплатила покупки чужой картой.

На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает жителям и гостям столицы о необходимости немедленно блокировать потерянные или украденные банковские карты, а также о своевременном обращении в банк и на линию «102» в случае финансовых махинаций.

Гражданам рекомендуется проявлять бдительность и следить за сохранностью своих платёжных средств для предотвращения подобных инцидентов в будущем.