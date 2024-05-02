17-летняя астанчанка растратила деньги с найденной банковской карты

По данным полиции, в течение двух дней подозреваемая совершала покупки в продуктовых магазинах на сумму свыше 37 тысяч тенге, используя найденную карту. Видеонаблюдение одного из магазинов зафиксировало, как две девушки подходили к кассе, и одна из них оплатила покупки чужой картой.
На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает жителям и гостям столицы о необходимости немедленно блокировать потерянные или украденные банковские карты, а также о своевременном обращении в банк и на линию «102» в случае финансовых махинаций.
Гражданам рекомендуется проявлять бдительность и следить за сохранностью своих платёжных средств для предотвращения подобных инцидентов в будущем.