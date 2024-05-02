Организатора покушения на южноуральского бизнесмена Спиридонова оставили в СИЗО

Девушку задержали в феврале 2024 года. По версии следствия, именно она стояла за покушением на предпринимателя Бориса Спиридонова. На время расследования обвиняемую поместили под стражу. По данным прокуратуры Челябинской области, в апреле Центральный районный суд снова продлил срок нахождения в СИЗО до 11 июня.
Между тем, адвокаты попытались оспорить решение судебной инстанции и изменить меру пресечения для 22-летней обвиняемой на домашний арест, якобы их подзащитная уже созналась в преступлении, не собирается скрываться от правосудия или оказывать давление на свидетелей. Однако суд встал на сторону прокурора и не изменил меру пресечения.
Напомним, что в феврале супруга Бориса Спиридонова сообщила о пропаже мужа, который ехал из Троицка в Челябинск. Спустя какое-то время стало известно, что бизнесмен жив, но на него совершено покушение. Убийство предотвратили сотрудники ФСБ.