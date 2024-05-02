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Организатора покушения на южноуральского бизнесмена Спиридонова оставили в СИЗО

Адвокаты 22-летней жительницы Троицка пытались добиться для нее смягчения меры пресечения.

Девушку задержали в феврале 2024 года. По версии следствия, именно она стояла за покушением на предпринимателя Бориса Спиридонова. На время расследования обвиняемую поместили под стражу. По данным прокуратуры Челябинской области, в апреле Центральный районный суд снова продлил срок нахождения в СИЗО до 11 июня.

Между тем, адвокаты попытались оспорить решение судебной инстанции и изменить меру пресечения для 22-летней обвиняемой на домашний арест, якобы их подзащитная уже созналась в преступлении, не собирается скрываться от правосудия или оказывать давление на свидетелей. Однако суд встал на сторону прокурора и не изменил меру пресечения.

Напомним, что в феврале супруга Бориса Спиридонова сообщила о пропаже мужа, который ехал из Троицка в Челябинск. Спустя какое-то время стало известно, что бизнесмен жив, но на него совершено покушение. Убийство предотвратили сотрудники ФСБ.