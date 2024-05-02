Организатора покушения на южноуральского бизнесмена Спиридонова оставили в СИЗО

Между тем, адвокаты попытались оспорить решение судебной инстанции и изменить меру пресечения для 22-летней обвиняемой на домашний арест, якобы их подзащитная уже созналась в преступлении, не собирается скрываться от правосудия или оказывать давление на свидетелей. Однако суд встал на сторону прокурора и не изменил меру пресечения.