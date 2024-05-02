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Челябинец в камуфляже с символикой «Вагнера» разбил авто и избил водителя

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая, ФедералПресс. Челябинец в камуфляжной форме с символикой ЧВК «Вагнер» разбил автомобиль, стоящий на парковке, и избил владельца. Инцидент произошел во дворе дома № 21 по улице Трашутина.

«30-летний мужчина доставлен в отдел полиции Тракторозаводский по факту повреждения автомобиля. Сейчас его увезли на освидетельствование на состояние опьянения. Кроме того, проверяют его причастность к причинению телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе полиции.

Супруга пострадавшего отметила, что машину накануне вечером пришлось припарковать около пешеходной дорожки, которая ведет в детский сад. Однако авто, по словам владельцев, припарковали так, чтобы проход оставить свободным.

Первой разбитый автомобиль увидела подруга семьи, когда отводила детей в садик.

Виновника преступления вычислили по видеозаписям соседей, на которые попал мужчина в форме.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске пьяная 19-летняя девушка на Porsche Cayenne протаранила 10 автомобилей на парковке элитного ЖК «Манхэттен».