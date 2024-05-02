Челябинец в камуфляже с символикой «Вагнера» разбил авто и избил водителя

«30-летний мужчина доставлен в отдел полиции Тракторозаводский по факту повреждения автомобиля. Сейчас его увезли на освидетельствование на состояние опьянения. Кроме того, проверяют его причастность к причинению телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе полиции.
Супруга пострадавшего отметила, что машину накануне вечером пришлось припарковать около пешеходной дорожки, которая ведет в детский сад. Однако авто, по словам владельцев, припарковали так, чтобы проход оставить свободным.
Первой разбитый автомобиль увидела подруга семьи, когда отводила детей в садик.
Виновника преступления вычислили по видеозаписям соседей, на которые попал мужчина в форме.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске пьяная 19-летняя девушка на Porsche Cayenne протаранила 10 автомобилей на парковке элитного ЖК «Манхэттен».