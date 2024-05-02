Челябинец в камуфляже с символикой «Вагнера» разбил авто и избил водителя

«30-летний мужчина доставлен в отдел полиции Тракторозаводский по факту повреждения автомобиля. Сейчас его увезли на освидетельствование на состояние опьянения. Кроме того, проверяют его причастность к причинению телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе полиции.