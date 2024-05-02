В Борисовском районе легковушка врезалась в дерево: пострадала пассажир

Инцидент произошел 1 мая. В 19.28 спасателям поступило сообщение о ДТП вблизи д. Стаи Борисовского района. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего пассажира.
Как стало известно, водитель легкового автомобиля Mazda съехал в кювет и столкнулся с деревом. При помощи гидравлических аварийно-спасательных инструментов спасатели деблокировали из авто пассажирку, нога которой была зажата приборной панелью.
Бригада скорой медпомощи спасенную с травмами различной степени тяжести доставила в больницу. Водитель не пострадал.