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Стало известно состояние девочки, которую житель Новосибирской области сбросил с вокзала в Барнауле

Молодой отец сбросил свою двухлетнюю дочь со второго этажа вокзала в Новосибирске.

Девочка лежит в больнице отделении сочетанной травмы. Об этом сообщил «КП-Барнаул» со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

Напомним, в воскресенье, 28 апреля 2024 года, семья из Новосибирской области сидела на втором этаже вокзала в Барнауле. Двухлетняя девочка плакала, отец пытался её успокоить, но потом резко выбросил вниз. Ребёнок упал на бетонный пол.

Мать побежала к дочери, а отец в попытке скрыться от полиции — на перрон. Там мужчина попал под поезд.

Состояние девочки медики оценивают, как удовлетворительное, она лечится в отделении сочетанной травмы. В той же больнице, но в реанимации, лежит её отец.