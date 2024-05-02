Стало известно состояние девочки, которую житель Новосибирской области сбросил с вокзала в Барнауле

Девочка лежит в больнице отделении сочетанной травмы. Об этом сообщил «КП-Барнаул» со ссылкой на Минздрав Алтайского края.
Напомним, в воскресенье, 28 апреля 2024 года, семья из Новосибирской области сидела на втором этаже вокзала в Барнауле. Двухлетняя девочка плакала, отец пытался её успокоить, но потом резко выбросил вниз. Ребёнок упал на бетонный пол.
Мать побежала к дочери, а отец в попытке скрыться от полиции — на перрон. Там мужчина попал под поезд.
Состояние девочки медики оценивают, как удовлетворительное, она лечится в отделении сочетанной травмы. В той же больнице, но в реанимации, лежит её отец.