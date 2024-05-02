В метро Екатеринбурга объяснили, почему турникет на «Ботанической» зажевал и травмировал ногу пассажирки

Пара делала так не в первый раз, однако именно 22 апреля турникет начал закрываться, когда нога екатеринбурженки все еще была между створками. Через несколько ударов, девушка потеряла сознание, а позже была госпитализирована с ушибом и травмой связок. Сильная боль не дала пострадавшей добраться до «скорой» самостоятельно, из-за чего ее поместили на носилки, а в больнице наложили гипс на четыре недели. Уже тогда было подозрение на разрыв связок.